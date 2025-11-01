अभिनेता धर्मेंद्र अस्पताल में भर्ती, हाल ही में आंख की सर्जरी हुई थी...

दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह जानकारी उनके परिवार के एक सदस्य ने शनिवार को दी। इस सप्ताह की शुरुआत में 89-वर्षीय अभिनेता को दक्षिण मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक आंतरिक सूत्र ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, “वह ‘बृहस्पतिवार’ को अस्पताल गए थे। चूंकि नतीजों में कुछ समय लगेगा, इसलिए परिवार ने फैसला किया कि सभी नियमित जांच ठीक से पूरी होने तक उनके लिए वहीं रहना बेहतर होगा। वह बुजुर्ग हैं और उन्हें चिकित्सकों से उचित देखभाल की आवश्यकता है। चिंता की कोई बात नहीं है।” इस साल अप्रैल में धर्मेंद्र की आंख की सर्जरी हुई थी। उस समय सिनेमा जगत के इस दिग्गज को मुंबई के एक अस्पताल से बाहर निकलते समय अपनी दाहिनी आंख पर पट्टी बांधे देखा गया था।


उन्होंने ‘पपराज़ी’ से भी बातचीत कर बताया कि वह अब भी “बहुत मजबूत” हैं। धर्मेंद्र ने कहा, “अभी बहुत दम है, अब भी बहुत जान है... मेरी आंख में ग्राफ्ट हुआ है। दर्शकों को प्यार। मैं मजबूत हूं।” जाने-माने अभिनेता की सबसे हालिया फिल्म “तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया” थी, जिसमें उन्होंने शाहिद कपूर-कृति सेनन के साथ काम किया था। वह अगली बार फिल्म निर्माता श्रीराम राघवन की फिल्म “इक्कीस” में दिखाई देंगे। यह फिल्म परमवीर चक्र विजेता अरुण खेत्रपाल के जीवन पर आधारित है। दिसंबर में रिलीज होने वाली इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा और अक्षय कुमार की भतीजी सिमर भाटिया नजर आएंगी। धर्मेंद्र पारिवारिक-ड्रामा थ्रिलर “मैंने प्यार किया फिर से” में अभिनेता अरबाज खान के साथ भी नजर आएंगे।

