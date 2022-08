'स्लम डॉग मिलेनियर' फेम देव पटेल ने रियल लाइफ में बचाई शख्स की जान, जानें क्या है मामला

Highlights दक्षिण ऑस्ट्रेलिया पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है कि एक महिला ने एक व्यक्ति पर चाकू से वार किया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ये घटना सोमवार 1 अगस्त की है। देव पटेल के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो जल्द ही फिल्म मंकी मैन में दिखाई देंगे, जिसे उन्होंने निर्देशित भी किया है।

लॉस एंजेल्स: 'स्लम डॉग मिलेनियर' फेम देव पटेल की ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में एक लड़ाई को सफलतापूर्वक रोकने के लिए हर जगह तारीफ हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एडिलेड में एक स्टोर के बाहर एक महिला और पुरुष के बीच लड़ाई हो रही थी। इस दौरान शख्स के सीने में चाकू लग गया। ऐसे में देव आगे आए और उन्होंने बीच-बचाव किया।

अभिनेता के प्रतिनिधि ने वैराइटी को दिए एक बयान में कहा, "हम पुष्टि कर सकते हैं कि कल रात एडिलेड में देव पटेल और उनके दोस्तों ने एक हिंसक तकरार देखी जो एक स्टोर के बाहर पहले से ही चल रही थी। देव ने स्थिति को कम करने और लड़ाई को रोकने की कोशिश करने के लिए अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति पर काम किया। समूह ऐसा करने में शुक्रगुजार था और वे यह सुनिश्चित करने के लिए साइट पर बने रहे कि पुलिस और एम्बुलेंस आ जाए।" रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीने में छुरा घोंपने वाले के बचने की उम्मीद है।

The Slumdog Millionaire and Lion actor was questioned by police after the incident on Gouger Street last night. pic.twitter.com/nnsTZuvwrS