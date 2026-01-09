Highlights 98वें ऑस्कर अवॉर्ड्स में भारत की दमदार एंट्री, कांतारा और तन्वी द ग्रेट बनीं दावेदार!

98वें ऑस्कर अवॉर्ड्स में भारत की दो फिल्में ऑस्कर जीतने की राह के करीब हैं, पहले नंबर पर है ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा: ए लीजेंड - चैप्टर 1', दूसरी है अनुपम खेर की 'तन्वी द ग्रेट', फिलहाल नॉमिनेशन लिस्ट आने के बाद ही पता चलेगा की लिस्ट में ये दोनों फ़िल्में शामिल होंगी या नहीं। फिल्म 'कांतारा' स्थानीय लोककथाओं और दैवीय शक्तियों की उत्पत्ति को दर्शाती है, जिसमें ऋषभ शेट्टी अपनी जमीन और संस्कृति की रक्षा के लिए लड़ते नजर आते हैं, फिल्म ऋषभ शेट्टी के अभिनय को दर्शकों ने बेहद पसंद किया है।

वहीं फिल्म तन्वी द ग्रेट की बात करें तो ये बिलकुल अलग है फिल्म में शुभांगी ने तन्वी रैना का रोल निभाया है और इसकी कहानी एक ऑटिज्म लड़की की है। जो अपने दिवंगत पिता की याद में खुदको उनके जैसा बनाने का प्रयास में लगी रहती है, फिल्म में जैकी श्रॉफ, बोमन ईरानी और करण टैकर जैसे कलाकार भी मौजूद हैं, फिल्म ‘तन्वी द ग्रेट’ की कहानी दर्शकों के दिलों को छूने वाली साबित हुई है।

Web Title: 98th-oscars-2026-indian-films-kantara-tanvi-the-great-contenders