Independence Day 2024: 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देशभक्ति के जुनून से भरे फिल्मी सितारें, बॉलीवुड से लेकर साउथ तक सेलेब्स ने दी बधाई

Independence Day 2024: आज 15 अगस्त को पूरा भारत स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा है। इस तरफ बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी देशभक्ति के रंग में रंगे हुए हैं। ऐसे में फिल्मी जगत के सितारें कैसे पीछे रह सकते हैं। देश में आजादी का महोत्सव मनाया जा रहा है और इस खास मौके पर कई सिनेमा जगत के कलाकारों ने देशवासियों को इस दिन की बधाई दी है। सेलेब्स अपने-अपने अंदाज में स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं लेकिन साथ ही उन्होंने हर देशवासी और अपने फैन्स को सोशल मीडिया के जरिए ढेरों शुभकामनाएं दी है। आइए एक नजर उन सेलेब्स की पोस्ट पर जिन्होंने सेलिब्रेट किया स्वतंत्रता दिवस...

अक्षय कुमार ने इंस्टाग्राम पर तिरंगे की एक खूबसूरत तस्वीर साझा करते हुए लिखा, "हमारा झंडा हमेशा ऊंचा रहे और हमारा दिल गर्व से ऊंचा रहे।"

May our flag always fly high and our hearts soar with pride.

हमारी स्वतंत्रता को नमन. आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. जय हिंद 🇮🇳 pic.twitter.com/enKF0Q5rCr — Akshay Kumar (@akshaykumar) August 15, 2024

अल्लू अर्जुन ने सोशल मीडिया के ज़रिए शुभकामनाएं दीं।

Happy Independence Day to each and every Indian in the world . Jai Hind 🇮🇳 pic.twitter.com/OWiNGqyjtx — Allu Arjun (@alluarjun) August 15, 2024

एक्टर से राजनेता बने सुरेश गोपी ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएँ दी और पोस्ट कर लिखा, "आइए स्वतंत्रता की भावना का जश्न मनाएं और उन लोगों के बलिदान का सम्मान करें जिन्होंने हमारे देश के लिए लड़ाई लड़ी। हम एकता और प्रगति का भविष्य बनाना जारी रखें।"

Happy Independence Day! 🇮🇳 Let’s celebrate the spirit of freedom and honor the sacrifices of those who fought for our nation. May we continue to build a future of unity and progress. pic.twitter.com/HU72iR2aEF — Suressh Gopi (@TheSureshGopi) August 15, 2024

बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने मनाया अनोखे अंदाज में स्वतंत्रता दिवस, जिसकी झलक सोशल मीडिया पर दिखाई।

Happy independence day 🇮🇳 pic.twitter.com/XJPAop82fp — sonu sood (@SonuSood) August 15, 2024

मलयालम एक्टर मोहनलाल ने मनाया 15 अगस्त

साउथ से लेकर बॉलीवुड में काम कर चुके प्रभु देवा ने देश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी

बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री हेमा मालिनी ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी

The nation proudly celebrates our 78th year of independence today, August 15. On this joyous occasion, i wish all of you a very Happy Independence Day!

Jai Hind!🇮🇳 pic.twitter.com/QQbTpcXkLm — Hema Malini (@dreamgirlhema) August 15, 2024

Web Title: 78th Independence Day celebs from Bollywood to South congratulated Akshay Kumar They celebrate 15th August