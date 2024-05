योगेश कुमार गोयल का ब्लॉग: मानवता की सेवा का दूसरा नाम बन चुका है रेडक्रॉस

By योगेश कुमार गोयल | Published: May 8, 2024 10:33 AM

Next

8 अगस्त 1864 को हुए जेनेवा अधिवेशन में सुरक्षा के प्रतीक रेडक्रॉस वाले सफेद झंडे पर स्वीकृति की मुहर लगाई गई, जो आज समस्त विश्व में रेडक्रॉस का प्रतीक चिन्ह है.

प्रतीकात्मक तस्वीर