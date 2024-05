ब्लॉग: भारत में हीरे की फीकी पड़ती चमक

May 6, 2024

भारतीय हीरे का सबसे बड़ा बाजार अमेरिका है। अमेरिका भारत के पॉलिश किए गए हीरों का सबसे बड़ा ग्राहक है। अमेरिका में लॉकडाउन के बाद से बाजार में हीरे की मांग में कमी के कारण कच्चे माल के दाम बढ़ रहे हैं।