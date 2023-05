ब्लॉग: गुरु अर्जुन देव जी की मानवता को अमूल्य देन है गुरू ग्रंथ साहिब

By नरेंद्र कौर छाबड़ा | Published: May 23, 2023 10:21 AM

गुरु ग्रंथ साहिब समग्र मानवता के लिए है. यह ग्रंथ केवल धार्मिक ज्ञान ही नहीं देता बल्कि उत्तर भारत के पांच सौ साल के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व आर्थिक पहलुओं पर भी रोशनी डालता है.

