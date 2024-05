ब्लॉग: जहर में परिवर्तित होता जीवनदायी जल

कर्नाटक के मुख्यमंत्री के अपने जिले में दूषित जल से एक युवक मारा गया जबकि सैकड़ों बीमार हो गए। एक तरफ देश के हर हिस्से में बढ़ता तापमान समस्या बना है तो उसके साथ गर्मी से राहत का एकमात्र सहारा जल ही जहर बन गया है।

