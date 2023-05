International Nurses Day: रोगी के लिए देवदूत के समान होती हैं नर्सें

By ललित गर्ग | Published: May 12, 2023 11:43 AM

स्वास्थ्य क्षेत्र में नर्सों के योगदान को सम्मानित करने एवं उनके कार्यों की सराहना करने के लिए हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है.

International Nurses Day: रोगी के लिए देवदूत के समान होती हैं नर्सें

Next