सारंग थत्ते का ब्लॉग: रक्षा क्षेत्र में शुरू हुई स्वदेशीकरण की पहल

By सारंग थत्ते | Published: May 30, 2022 10:38 AM

दिसंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मित्र देशों को आकाश मिसाइल सिस्टम की बिक्री को मंजूरी दे दी है। भारत ने 2024 तक 5 अरब डॉलर का रक्षा निर्यात करने का लक्ष्य रखा है। हथियारों और प्रणालियों के स्वदेशीकरण पर नए सिरे से जोर देने के साथ-साथ निर्यात को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

