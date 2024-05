ब्लॉग: समाज की मानसिकता दर्शाती सार्वजनिक शौचालयों की गंदगी

कई राज्यों में तो सार्वजनिक शौचालयों की हालत ऐसी रहती है कि उन्हें देखकर यह कहने का मन करता है कि धरती पर अगर कहीं नर्क है तो यहीं है! यहीं है!! यहीं है!!! महाराष्ट्र में समृद्धि महामार्ग जैसी शानदार सड़कों के किनारे पेट्रोल पंपों या अन्य स्थानों पर स्थित सार्वजनिक शौचालय सुखद यात्रा को दुखद बना देते हैं।

ब्लॉग: समाज की मानसिकता दर्शाती सार्वजनिक शौचालयों की गंदगी