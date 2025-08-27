CP Radhakrishnan: पीएम मोदी के वफादार या संघ की पसंद?, जानिए कहानी

Highlights एक मिनट से ज्यादा समय तक आरएसएस की प्रशंसा की, को इस बदलाव का एक स्पष्ट संकेत माना गया. वाजपेयी सरकार की सार्वजनिक रूप से मोदी का समर्थन करने में असहजता की अवहेलना की. मोदी के प्रति वफादार भी हो सकते हैं और आरएसएस का वरदहस्त भी उन पर हो सकता है.

CP Radhakrishnan: हफ्तों से, दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में यह दावा गर्म है कि भाजपा के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, सी.पी. राधाकृष्णन (सीपीआर), प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी नहीं हैं. आलोचकों का तर्क है कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव कोयंबटूर से हारने के बाद, सीपीआर को राजनीतिक रूप से हाशिये पर धकेल दिया गया और उनका नामांकन आरएसएस से जुड़ाव के आधार पर किया गया. तर्क यह दिया जा रहा है कि जगदीप धनखड़ और सत्यपाल मलिक जैसे ‘बाहरी’ लोगों को आगे बढ़ाकर अपनी उंगलियां जला चुके मोदी अब आरएसएस को खुश करने के लिए संघ के अंदरूनी लोगों को तरजीह देते हैं. उनके स्वतंत्रता दिवस के भाषण, जिसमें उन्होंने एक मिनट से ज्यादा समय तक आरएसएस की प्रशंसा की, को इस बदलाव का एक स्पष्ट संकेत माना गया.

लेकिन ऐसी टिप्पणियां सीपीआर के इतिहास की अनदेखी करती हैं. 2002 में, जब मोदी को गुजरात दंगों के बाद कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा, तो सीपीआर शायद गुजरात के बाहर भाजपा के एकमात्र प्रदेश अध्यक्ष थे जिन्होंने कोयंबटूर में मोदी के समर्थन में एक विशाल रैली आयोजित की थी.

तब तमिलनाडु भाजपा प्रमुख के रूप में, उन्होंने पार्टी के उदारवादी धड़े और वाजपेयी सरकार की सार्वजनिक रूप से मोदी का समर्थन करने में असहजता की अवहेलना की. सीपीआर ने तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि पर निशाना साधा और चेतावनी दी कि जो लोग हिंदू परंपराओं पर हमला करते हैं,

वे ‘अपने ही कृत्यों से नष्ट हो जाएंगे’ - यह बयान उन्होंने झारखंड के राज्यपाल के रूप में दिया था. उनके नामांकन ने गौंडर समुदाय को भी रणनीतिक रूप से शांत किया है, जो के. अन्नामलाई की जगह मारावर नेता नैनार नागेंद्रन द्वारा लिए जाने से परेशान थे. गौंडरों के एआईएडीएमके का मुख्य समर्थन आधार बनने के साथ, भाजपा को उम्मीद है कि सीपीआर को आगे बढ़ाने से तमिलनाडु में उसकी पैठ मजबूत होगी.

कॉयर बोर्ड के प्रमुख (2016-2020) और सिर्फ चार महीनों में झारखंड के सभी 24 जिलों का दौरा करने वाले एक सक्रिय राज्यपाल के रूप में, सीपीआर कभी भी निष्क्रिय नहीं रहे. वे मोदी के प्रति वफादार भी हो सकते हैं और आरएसएस का वरदहस्त भी उन पर हो सकता है.

मोदी मंत्रिमंडल में महिला शक्ति का उदय तय

मोदी सरकार केंद्रीय मंत्रिमंडल के बड़े विस्तार और फेरबदल की तैयारी कर रही है, जिसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. यह कदम 5 सितंबर को जोधपुर में होने वाली आरएसएस-भाजपा समन्वय बैठक और 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के तुरंत बाद होने की उम्मीद है.

वर्तमान में, 72 सदस्यीय मंत्रिमंडल में केवल सात महिलाएं हैं- जो 10 प्रतिशत से भी कम प्रतिनिधित्व है. संसद में, भाजपा की लोकसभा में 30 और राज्यसभा में 19 महिला सांसद हैं भाजपा के लोकसभा में 240 और राज्यसभा में 100 सांसद हैं. महिला आरक्षण अधिनियम के तहत 2029 के आम चुनावों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें अनिवार्य करने के साथ, सरकार अभी से बदलाव का संकेत देने को उत्सुक है.

पार्टी रणनीतिकारों का संकेत है कि बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और असम से मंत्री पद के लिए नए उम्मीदवार चुने जा सकते हैं, जहां विधानसभा चुनाव नजदीक हैं. जातिगत समीकरण भी काफी अहम होंगे, खासकर बिहार में, जहां राजपूत और कुशवाहा समुदाय के कुछ वर्ग महसूस करते हैं कि उनकी भागीदारी कम है.

मंत्रिमंडल में फेरबदल के साथ-साथ, जल्द ही एक नए भाजपा अध्यक्ष की नियुक्ति और राज्यपालों में बदलाव की उम्मीद है, जो एक बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत है. मोदी के लिए, मंत्रिमंडल में ‘महिला शक्ति’ का विस्तार सिर्फ दिखावे से कहीं ज्यादा है- यह 2029 से पहले प्रतिनिधित्व, जातिगत संतुलन और चुनावी रणनीति को एक साथ लाने का एक सोचा-समझा कदम है.

मोदी ने नीति बदली, लेकिन बाबुओं में खुशी नहीं

केंद्र में आईएएस अधिकारियों की भारी कमी का सामना करते हुए, मोदी सरकार ने एक नई योजना बनाई और पात्र अधिकारियों के पूल को चौड़ा करने के लिए पैनल नीति को संशोधित किया. एक नया निर्देश जारी किया गया जिसके तहत 2010 बैच के बाद के आईएएस अधिकारियों को संयुक्त सचिव पदों के लिए अर्हता प्राप्त करने की अनुमति दी गई,

भले ही उन्होंने अवर सचिव स्तर पर कम से कम दो साल की सेवा की हो - एक ऐसा पद जो अक्सर सीमित भत्तों और अधिकारों के कारण टाला जाता है. यह एक झटके के रूप में आया क्योंकि पीएम मोदी की 2020 की नीति में यह अनिवार्य था कि केवल वे ही संयुक्त सचिव के रूप में सूचीबद्ध हो सकते हैं जिन्होंने केंद्र में दो साल तक उपसचिव या निदेशक के रूप में काम किया हो.

इस कदम का उद्देश्य शीघ्र प्रतिनियुक्ति को प्रोत्साहित करना था. हालांकि, वह भी संकट को हल करने में विफल रहा - 2023 तक केंद्र में 1,469 स्वीकृत पदों के मुकाबले केवल 442 आईएएस अधिकारी ही कार्यरत थे. नीतिगत दबाव के बावजूद जमीनी हकीकत कायम है. एक आईएएस अधिकारी ने कहा, ‘कोई भी दिल्ली में अंडर सेक्रेटरी बनने के लिए जिला मजिस्ट्रेट का शक्तिशाली पद नहीं छोड़ना चाहता.’

अधिकारियों का कहना है कि सिस्टम उन्हें अनुचित रूप से दंडित करता है. एक अधिकारी ने कहा, ‘हमें उन फैसलों के लिए दंडित किया जा रहा है जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं है.’ डाटा दिखाता है कि 2009 बैच के 119 अधिकारियों में से केवल 16 को ही पैनल में शामिल किया गया था, जबकि 2005-08 बैच के लगभग आधे अधिकारी पैनल में शामिल थे.

कुछ लोग इस कदम को अखिल भारतीय सेवाओं पर अधिक नियंत्रण स्थापित करने के केंद्र के व्यापक प्रयास के हिस्से के रूप में देखते हैं. कैडर नियमों में संशोधन करने और प्रतिनियुक्ति के मामलों में राज्यों को दरकिनार करने के 2022 के प्रस्ताव को विरोध के बाद टाल दिया गया था.

हालांकि इस बदलाव का उद्देश्य आईएएस अधिकारियों के बीच केंद्र की लोकप्रियता को फिर से बहाल करना है, लेकिन कई लोग अभी भी इससे सहमत नहीं हैं. संरचनात्मक बदलावों और बेहतर प्रोत्साहनों के बिना, यह कमी - और केंद्र-राज्य की रस्साकशी - जारी रहेगी.

