ब्लॉग: भाजपा के मामलों में संघ का हस्तक्षेप नहीं !

By हरीश गुप्ता | Published: May 23, 2024 11:40 AM

Next

आखिरकार, रहस्य उजागर हो गया। सत्ता के गलियारों में महीनों से चल रही इस फुसफुसाहट पर विराम लग गया है कि भाजपा और उसके वैचारिक मार्गदर्शक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है।

फाइल फोटो