badlapur Sexual Case: इंतजाम दुरुस्त करने के लिए हादसे का इंतजार क्यों?

Highlights बच्चा एक ऐसी जगह जा रहा है जहां उसे घर की तरह सुरक्षा मिलेगी. स्कूल की चारदीवारी के अंदर बच्चों की सुरक्षा का जिम्मा स्कूल पर होता है. प्रत्येक छात्र स्कूल परिसर के अंदर और स्कूल आते-जाते समय सुरक्षित रहे.

badlapur Sexual Case: ठाणे जिले के बदलापुर कांड के बाद राज्य सरकार ने कई सख्त कदम उठाए हैं. प्रदेश के सभी स्कूलों में छात्र और छात्राओं के लिए सुरक्षा उपायों को सख्ती से लागू करने का एक सरकारी निर्णय जारी किया गया है. इसके तहत हर स्कूल में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. आदेश में कहा गया है कि निजी स्कूलों के एक माह के भीतर सीसीटीवी लगाने होंगे. सरकारी और अनुदानित स्कूलों को इस कार्य के लिए जिला योजना एवं विकास समिति से राशि दी जाएगी. प्रश्न यह है कि आखिर बच्चों की सुरक्षा जैसे अति संवेदनशील मामले में भी सरकार को क्यों हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, जबकि यह जिम्मेदारी स्कूलों की है. दूसरी बात, हम किसी बड़ी दुर्घटना के बाद ही क्यों चेतते हैं?

