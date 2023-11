Bihar Holiday Calendar 2024: शैक्षणिक कैलेंडर पर सियासी संग्राम, शिवरात्रि, रामनवमी, जन्माष्टमी, गोवर्धन पूजा और कार्तिक पूर्णिमा अवकाश खत्म, चेक कर लें कैलेंडर

Highlights नीतीश सरकार अब बिहार को इस्लामिक स्टेट घोषित कर दें। ईद- बकरीद की छुट्टी बढ़ा दी गई है। पिछले कुछ महीने में नीतीश सरकार ने तीसरी बार तुगलक की फरमान जारी किया है।

Bihar Holiday Calendar 2024: बिहार में 2024 के शैक्षणिक कैलेंडर जारी होते ही सियासी संग्राम तेज हो गया है। बिहार सरकार द्वारा साल 2024 के लिए जारी किए गये नये कैलेंडर में महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी और रक्षाबंधन जैसे त्योहारों पर छुट्टी नहीं है, जिसे लेकर एक बार फिर से भाजपा ने मोर्चा खोल दिया है।

इस बीच सरकार बैकफुट पर आ गई है। भाजपा ने तंज कसते हुए कहा है कि नीतीश सरकार अब बिहार को इस्लामिक स्टेट घोषित कर दें। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में इस्लामी धर्म के आधार पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि स्कूलों में हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों शिवरात्रि, जन्माष्टमी आदि की छुट्टियाँ रद्द कर दी गई हैं।

Aap chronology samajho :



1)I.N.D.I.Alliance whips up caste frenzy in Bihar



2)Caste census conducted



3)Bihar Govt releases new holiday calendar for 2024



4) 6 major "HINDU" holidays cancelled : Ram Navami, Rakshabandhan, Janmashtami, Shivratri, Teej, Vasant Panchami &… pic.twitter.com/W87GBB80sv