उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव एयरपोर्ट पर पहुंचकर कर रहे थे मुख्यमंत्री का इंतजार, तमिलनाडु के सीएम स्टालिन को मनाने नहीं जा सके नीतीश, जानें वजह

Highlights एम के स्टालिन से तेजस्वी यादव और संजय झा मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। महाबैठक के लिए विशेष रूप से आमंत्रित करने के लिए जाने वाले थे।

पटनाः बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मंगलवार को होने वाली चेन्नई यात्रा अंतिम वक्त में रद्द हो गया। मुख्यमंत्री के चेन्नई जाने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव एयरपोर्ट पर पहुंचकर मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पर नीतीश कुमार की तबीयत बिगड़ गई और उनका चेन्नई जाने का कार्यक्रम स्थगित हो गया।

उनका दौरा रद्द होने के पीछे स्वास्थ्य कारण बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि रात में उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, इसलिए वे चेन्नई नहीं गए। उल्लेखनीय है कि पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को चेन्नई जाना था। अब अचानक बदलाव के बाद नीतीश कुमार की ओर से जदयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री संजय झा को चेन्नई भेजा गया।

Bihar CM Nitish Kumar's visit to Chennai in Tamil Nadu cancelled, Deputy CM Tejashwi Yadav to continue with the visit.



(File photos) pic.twitter.com/Ty6LJpIHJA