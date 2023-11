Bihar Caste-based survey: अनुसूचित जाति के 42, पिछड़े और अत्यंत पिछड़े वर्गों के 33 और सामान्य वर्ग के 25 प्रतिशत लोग गरीब, देखें आंकड़ें

Highlights पिछड़े और अत्यंत पिछड़े वर्गों के 33 प्रतिशत से अधिक परिवार गरीब हैं। छह प्रतिशत से भी कम अनुसूचित जातियों ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की थी। रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आरोपों के बीच आई है।

Bihar Caste-based survey: बिहार सरकार ने जाति-आधारित सर्वेक्षण आंकड़ों की दूसरी किश्त जारी की। रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अनुसूचित जाति के 42 प्रतिशत से अधिक परिवार गरीब हैं, जबकि सामान्य वर्ग के 25 प्रतिशत लोग गरीब हैं। बिहार सरकार के जाति-आधारित सर्वेक्षण के आंकड़ों का दूसरा भाग आज बिहार विधानसभा में पेश किया गया।

215 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आर्थिक स्थिति का वर्णन करने वाली पूरी रिपोर्ट आप यहां देख सकते हैं। साथ ही पिछड़े और अत्यंत पिछड़े वर्गों के 33 प्रतिशत से अधिक परिवार गरीब हैं। सर्वेक्षण में शामिल लोगों में से छह प्रतिशत से भी कम अनुसूचित जातियों ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की थी।

On caste-based survey, Bihar Minister Vijay Kumar Chaudhary, in the Assembly says "34.1% of families in Bihar are poor. The families that earn upto Rs 6,000 a month have been kept under the poor category." pic.twitter.com/FB84PX99Ao

रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आरोपों के बीच आई है। शाह ने कहा था कि बिहार सरकार ने यादव और मुस्लिम समुदायों की आबादी बढ़ा दी है, जिससे ईबीसी के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। नाराज बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इस दावे को खारिज कर दिया। क्या यादव पिछड़े नहीं हैं? वे किस आधार पर कह रहे हैं कि 'यह बढ़ा या घटा है'? हमारे पास वैज्ञानिक आंकड़े हैं।"

VIDEO | "After 1931, no survey was carried out to know the actual status of the society on the basis of caste and economy. After several attempts, Bihar CM Nitish Kumar undertook the task (of conducing a caste-based survey)," says JD(U) leader KC Tyagi on the tabling of Bihar… pic.twitter.com/mUcg8Dlxp4