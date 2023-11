भोजपुरी अदाकारा अक्षरा सिंह की राजनीति में होगी एंट्री! प्रशांत किशोर के कैंपेन 'जन सुराज' से जुड़ीं

Highlights अक्षरा सिंह की राजनीति में हो सकती है शुरुआत अभी आधिकारिक घोषणा होना बाकी लोकसभा चुनाव लड़ सकती है अदाकार- विश्लेषक

पटना: मशहूर भोजपुरी एक्ट्रेस और पूर्व में बिग बॉस ओटीटी का हिस्सा रह चुकी अक्षरा सिंह ने सोमवार को प्रशांत किशोर के चल रहे कैंपेन जन सुराज को ज्वाइन किया। मीडिया रिपोर्ट की मानें तो पटना में दोपहर 3 बजे एक खास इवेंट आयोजित हो सकता है, जहां इसका आधिकारिक ऐलान कर दिया जाएगा।

राजनीतिक विश्लेषक जन सुराज आंदोलन को किशोर की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के तौर पर देखते हैं, क्योंकि वो पहले भी देश की कई राजनीतिक पार्टियों के लिए कैंपने चला चुके हैं। इसलिए उनका मानना है कि किशोर बिहार राजनीति में कदम रख सकते हैं।

हालांकि, प्रशांत किशोर इसे आंदोलन के रूप में राज्य भर में चला रहे हैं, जिससे समाज में राजनीति और अपने नेता के प्रति जागरुकता पैदा किया जा सके। जिस समय अक्षरा सिंह के कैंपेन ज्वाइन खबर बाहर आई है, वैसे ही अब कयास लगाए जा रहे हैं कि अक्षरा साल 2024 में लोकसभा चुनाव भी लड़ सकती हैं। विश्लेषकों इस फैसले को भविष्य में राजनीति में बड़ी चीजों के लिए अक्षरा के इस कदम राजनीतिक जमीन तैयार करने की दिशा में एक कदम के रूप में भी देखते हैं।

Chaloge mere toto 🚙 me ghumne ???



We are saving fuel & battery 🤣 #aksharasinghpic.twitter.com/nwzI9dV0Hq