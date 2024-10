VIDEO: पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ने जाकिर नायक को बताया भारत का सबसे खराब निर्यात

नई दिल्ली: आतंकवाद से जुड़े आरोपों में भारत में वांछित विवादास्पद इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक के लिए पाकिस्तान द्वारा लाल कालीन बिछाने की आलोचना देश के भीतर से ही हो रही है। नाइक को "भारत का सबसे खराब निर्यात" कहते हुए, पाकिस्तानी पत्रकार मुबाशेर लुकमान ने कहा कि उपदेशक को सार्वजनिक उपदेश देने और नफरत फैलाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

नाइक 1 अक्टूबर को राजकीय अतिथि के रूप में पाकिस्तान पहुंचे और 28 अक्टूबर तक रहने वाले हैं। 2016 से निर्वासन में रह रहे नाइक पर नफरत फैलाने और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगने के बाद वह भारत से भाग गया था। इंडिया टुडे से बात करते हुए पाकिस्तानी पत्रकार लुकमान ने नाइक को "राजकीय अतिथि" के रूप में आमंत्रित करने के इस्लामाबाद के कदम पर सवाल उठाया, जो आमतौर पर विदेशी देशों के उच्च-स्तरीय गणमान्य व्यक्तियों और नेताओं को दिया जाता है।

