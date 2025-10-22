दुनिया की बड़ी खबरः  युगांडा में राजमार्ग पर कई वाहनों में टक्कर, 63 की मौत, नाइजीरिया में गैसोलीन से भरे ट्रक में विस्फोट, 31 मरे और इथियोपिया में ट्रेन की टक्कर में 14 की मौत

Highlights पुलिस के अनुसार, दो बसों सहित चार वाहन इस टक्कर में शामिल थे। मौत होना आम बात है, जहां सड़कें अक्सर संकरी होती हैं। दुर्घटनाओं के लिए तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहे चालकों को जिम्मेदार ठहराती है।

कंपालाः पश्चिमी युगांडा में एक राजमार्ग पर कई वाहनों की टक्कर में कम से कम 63 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। यह दुर्घटना स्थानीय समयानुसार मध्य रात्रि के बाद (मंगलवार को 2100 जीएमटी) उत्तरी युगांडा के प्रमुख शहर गुलु के राजमार्ग पर हुई। पुलिस के अनुसार, दो बसों सहित चार वाहन इस टक्कर में शामिल थे।

यह टक्कर तब शुरू हुई जब एक बस चालक ने ओवरटेक करने का प्रयास किया और एक लॉरी को सीधे टक्कर मार दी। युगांडा में सड़क दुर्घटनाओं में मौत होना आम बात है, जहां सड़कें अक्सर संकरी होती हैं। पुलिस आमतौर पर ऐसी दुर्घटनाओं के लिए तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहे चालकों को जिम्मेदार ठहराती है।

नाइजारिया में मंगलवार को गैसोलीन से भरे एक टैंकर में विस्फोट होने से कम से कम 31 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस प्रवक्ता वसीउ आबिदीन ने एक बयान में कहा कि नाइजर राज्य के बिदा क्षेत्र में ट्रक के पलट जाने के बाद विस्फोट हुआ और स्थानीय निवासी फैलते ईंधन को इकट्ठा करने के लिए घटनास्थल की ओर दौड़े।

उन्होंने कहा कि विस्फोट में 17 लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पतालों में ले जाया गया है। हाल के महीनों में, नाइजर राज्य में भारी-भरकम ट्रकों से जुड़ी दुर्घटनाएं बढ़़ी हैं, जिसके लिए खराब सड़कों और रेल नेटवर्क के अभाव को जिम्मेदार ठहराया गया है। यह राज्य उत्तरी और दक्षिणी नाइजीरिया के बीच माल की आवाजाही के लिए एक प्रमुख पारगमन केंद्र है।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि चालक, टैंकर के मालिक की पहचान करने और दुर्घटना के कारण का पता लगाने के लिए जांच जारी है। नाइजर राज्य के गवर्नर उमरु बागो ने कहा कि यह बेहद निराशाजनक है कि लोग खतरे के बावजूद पलटे हुए टैंकरों से पेट्रोल इकट्ठा करने चले गए। बागो ने कहा, "यह लोगों और राज्य सरकार के लिए एक और दर्दनाक घटना है।"

इथियोपिया के एक सुदूर इलाके में ट्रेन की टक्कर में 14 लोगों की मौत: अधिकारी

पूर्वी इथियोपिया के एक सुदूर इलाके में एक ट्रेन के एक अन्य ट्रेन से टकरा जाने से कम 14 लोगों की मौत हो गई और बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए। स्थानीय अधिकारी ने यह जानकारी दी। यह दुर्घटना सोमवार रात को दिरे दावा शहर के निकट उस समय हुई जब ट्रेन व्यापारियों और उनके सामान को लेकर जिबूती सीमा के निकट देवाले शहर से वापस आ रही थी।

दिरे दावा के मेयर इब्राहिम उस्मान ने मंगलवार को फेसबुक पर एक बयान में दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया तथा मृतकों की संख्या की पुष्टि। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दुर्घटना के बाद एम्बुलेंस तुरंत उपलब्ध न होने के कारण हताहतों की मदद में देरी हुई। उन्होंने बताया कि घायलों को स्थानीय लोगों ने डिब्बों से बाहर निकाला।

