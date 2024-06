क्या जस्टिन ट्रूडो 2025 में G7 के लिए पीएम मोदी को आमंत्रित करेंगे? कनाडाई पीएम ने दिया यह जवाब

Highlights ट्रूडो ने कहा, मैं इस बात की सराहना कर सकता हूं कि कनाडा के लोग अगले साल के जी7 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं हालांकि, इटली इस साल के बाकी समय के लिए जी7 का अध्यक्ष बना रहेगा मोदी को इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने जी7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया था

नई दिल्ली: कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक्सक्लूसिव पर घोषणा की कि अगले वर्ष जी-7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कनाडा अल्बर्टा में करेगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या कनाडा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को इस बैठक के लिए आमंत्रित करेगा, तो ट्रूडो ने कहा कि वह इस शिखर सम्मेलन के बारे में तभी कुछ कह सकते हैं जब कनाडा राष्ट्रपति बन जाएगा। पीटीआई ने ट्रूडो के हवाले से कहा, "मैं इस बात की सराहना कर सकता हूं कि कनाडा के लोग अगले साल के जी7 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि, इटली इस साल के बाकी समय के लिए जी7 का अध्यक्ष बना रहेगा और मैं प्रधानमंत्री मेलोनी और अपने सभी जी7 भागीदारों के साथ उन व्यापक मुद्दों पर काम करने के लिए उत्सुक हूं, जिन पर हमने बात की है।"

उन्होंने 2025 में अल्बर्टा के कनानास्किस में होने वाले शिखर सम्मेलन के बारे में कहा, "जब हम अगले साल जी7 की अध्यक्षता संभालेंगे, तब मेरे पास अगले साल के जी7 के बारे में कहने के लिए और भी बहुत कुछ होगा।" प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने जी7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया था। इस कार्यक्रम में यूरोपीय संघ के साथ-साथ सात सदस्य देश- अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जापान, इटली, जर्मनी और फ्रांस शामिल थे। इटली के अपुलिया में आयोजित शिखर सम्मेलन में मोदी ने यूनाइटेड किंगडम के ऋषि सुनक, यूक्रेन के वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं। जी7 शिखर सम्मेलन के दौरान मोदी ने ट्रूडो से भी संक्षिप्त बातचीत की।

प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक लाइन का कैप्शन लिखा, "जी7 शिखर सम्मेलन में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात की।" कनाडा की संसद में ट्रूडो द्वारा पिछले साल जून में ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या और भारतीय एजेंटों के बीच संभावित संबंध के 'विश्वसनीय आरोप' लगाए जाने के बाद भारत और कनाडा के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री ने निज्जर की हत्या पर अपने आरोपों को पुख्ता करने के लिए अभी तक कोई सबूत पेश नहीं किया है। भारत ने खालिस्तानी समर्थक तत्वों के उत्तरी अमेरिकी देश में शरण लेने पर कनाडा सरकार के समक्ष बार-बार अपना विरोध जताया है, लेकिन ट्रूडो दूसरी तरफ देखते हैं।

