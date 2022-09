Video: ‘पैरासाइट क्यों बन रहे हो? भारत जाओ’, पोलैंड में भारतीय संग नस्लीय भेदभाव, 10 दिन में तीसरा मामला

Highlights एक भारतीय युवक के साथ पोलैंड में नस्लीय भेदभाव हुआ है। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में अमेरिकी शख्स द्वारा एक भारतीय को भारत वापस जाने को कहते देखा गया है।

वारसा: पोलैंड की राजधानी वारसा में एक भारतीय नागरिक के साथ नस्लीय भेदभाव का मामला सामने आया है। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

वीडियो में यह देखा जा रहा है कि अमेरिकी नागरिक एक भारतीय को ‘परजीवी’, नरसंहारी और आक्रमणकारी कह कर बुला रहा है। यही नहीं उस शख्स ने भारतीय युवक को भारत वापस जाने को भी कह रहा है। वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यूजर्स ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है।

बताया जा रहा है कि यह घटना पोलैंड की राजधानी वारसा में स्थित एट्रियम रेडुटा शॉपिंग सेंटर के यहां घटी है। वीडियो में यह देखा गया है कि कैसे एक अमेरिकी शख्स भारतीय युवक से सवाल जवाब करता है और उससे कहता है कि "आप पोलैंड में क्यों हैं।"

भारतीय युवक उस शख्स का जवाब नहीं देना चाहता है और वह इधर-उधर जाता है, लेकिन अमेरिकी शख्स उसका पीछा करते और उससे सवाल करते दिखाई दिया है। वीडियो में अमेरिकी शख्स द्वारा यह कहते हुए सुना गया है कि "आप पोलैंड में क्यों हैं? अपने देश में क्यों नहीं लौट जाते? अमेरिका मैं आप जैसे बहुत लोग हैं। मैं एक यूरोपियन हूं, लेकिन आप तो नहीं है। फिर आप पोलैंड को क्यों बर्बाद कर रहे हैं?"

Another Day, another #racist rant by an American, this time targeting an Indian in Poland! This guy calls Indians as parasite invaders. How awful.

This has got to stop! #HateCrime#Indian#racism#Xenophobia#Harrasment#NRI

.@POTUS#Bidenpic.twitter.com/dCQ9sDsBEU