Sheikh Hasina Daughter in WHO: बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी वाजेद को मिला ये पद,  नेपाल के उम्मीदवार डॉ. शंभू प्रसाद आचार्य को हराया, जानें भारत ने किसे दिया वोट

Highlights बांग्लादेशी प्रधान मंत्री शेख हसीना की बेटी वाजेद को यह पद मिला है। मतदान में हिस्सा लेने वाले 10 में से भारत, बांग्लादेश और छह अन्य सदस्य देशों ने वोट दिए। साइमा का चार साल का कार्यकाल 2024 में शुरू होगा।

Sheikh Hasina Daughter in WHO: विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र (एसईएआर) के दस सदस्य देशों ने 1 नवंबर को बांग्लादेशी उम्मीदवार साइमा वाजेद को डब्ल्यूएचओ के एसईएआर कार्यालय के प्रमुख के रूप में 'नामांकित' किया। बांग्लादेशी प्रधान मंत्री शेख हसीना की बेटी वाजेद को यह पद मिला है।

Thank you to @WHOSEARO Member States for choosing me to be their next Regional Director!



I would like to pay tribute to our outgoing RD, Dr. Poonam Khetrapal Singh, for her decade of service to the public health of our region.



A special tribute as well for my fellow nominee in…