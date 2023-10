Narges Mohammadi Nobel Peace Prize 2023: जानें कौन हैं नरगिस मोहम्मदी, ईरानी शासन ने 13 बार गिरफ्तार किया, पांच बार दोषी ठहराया और 31 साल जेल रखा...

Highlights मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की उनकी लड़ाई के लिए प्रदान किया जाएगा। मोहम्मदी के बहादुरी भरे संघर्ष की भारी व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़ी है। कुल 31 साल जेल और 154 कोड़े की सजा सुनाई।

Narges Mohammadi Nobel Peace Prize 2023: प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार 2023 जेल में बंद ईरानी कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की उनकी लड़ाई के लिए प्रदान किया जाएगा।

2023 #NobelPeacePrize laureate Narges Mohammadi's brave struggle has come with tremendous personal costs. The Iranian regime has arrested her 13 times, convicted her five times, and sentenced her to a total of 31 years in prison and 154 lashes. Mohammadi is still in prison.