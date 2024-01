"हम छोटे हो सकते हैं, लेकिन इससे आपको हमें धमकाने का लाइसेंस नहीं मिल जाता", भारत से विवाद के बीच बोले मालदीव के राष्ट्रपति

Highlights राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू का यह बयान भारत और मालदीव के बीच राजनयिक विवाद के बीच आया है जब द्वीप राष्ट्र के राजनेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया लक्षद्वीप यात्रा के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी जिसके बाद 7 जनवरी को तीन मंत्रियों को उनके पदों से निलंबित कर दिया गया था

माले: नई दिल्ली के साथ चल रहे राजनयिक तनाव के बीच मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने भारत पर परोक्ष रूप से कटाक्ष किया। अपनी पांच दिवसीय चीन यात्रा के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में मोहम्मद मुइज्जू ने कहा, "हम छोटे हो सकते हैं लेकिन इससे उन्हें हमें धमकाने का लाइसेंस नहीं मिल जाता है।" यह बयान भारत और मालदीव के बीच राजनयिक विवाद के बीच आया है, जब द्वीप राष्ट्र के राजनेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया लक्षद्वीप यात्रा के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद 7 जनवरी को तीन मंत्रियों को उनके पदों से निलंबित कर दिया गया था।

ऐसा तब हुआ जब चीन ने कहा कि वह मालदीव के आंतरिक मामलों में "बाहरी हस्तक्षेप का दृढ़ता से विरोध करता है" और द्वीप राष्ट्र की संप्रभुता और स्वतंत्रता का समर्थन करता है। चीन और मालदीव के एक संयुक्त बयान में कहा गया है, "दोनों पक्ष अपने संबंधित मूल हितों की रक्षा के लिए एक-दूसरे का दृढ़ता से समर्थन करना जारी रखने पर सहमत हैं।" मालदीव एक ऐसे विकास पथ की खोज कर रहा है जो उसकी राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुकूल हो, और मालदीव के आंतरिक मामलों में बाहरी हस्तक्षेप का दृढ़ता से विरोध करता हो।"

चीन में, मालदीव के राष्ट्रपति ने बीजिंग से द्वीप राष्ट्र में अधिक पर्यटकों को भेजने के प्रयासों को "तेज" करने की अपील की। उन्होंने कहा, "कोविड से पहले चीन हमारा (मालदीव का) नंबर एक बाजार था और मेरा अनुरोध है कि हम चीन को यह स्थिति फिर से हासिल करने के लिए प्रयास तेज करें।"

