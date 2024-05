Watch: न्यूयॉर्क में यहूदी छात्रों पर हमला, पाकिस्तानी कैब ड्राइवर ने कुचलने के लिए दौड़ाई गाड़ी, जान बचाते दिखें छात्र

Viral Video: अमेरिका के न्यूयॉर्क से एक भयावह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक कैब ड्राइवर तेजी से गाड़ी भगाता दिख रहा है जो स्कूल के बाहर छात्रों को कुचलने की कोशिश में है। इस दौरान छात्र अपनी जान बचा कर यहां-वहां भागते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वहीं, वीडियो को देकर दावा किया जा रहा है कि ड्राइवर पाकिस्तानी शख्स है जो यहूदी छात्रों को मारना चाहता है।

बुधवार को ब्रुकलिन यहूदी स्कूल के बाहर आरोपी 58 वर्षीय असगर अली ने कैब से लोगों को कुचलने की कोशिश की। इस दौरान आरोपी कहते हुए सुनाई दे रहा कि "मैं सभी यहूदियों को मार डालूंगा।"

एक वीडियो में दिखाया गया है कि ड्राइवर यहूदी छात्रों की ओर मुड़ता है जो लगभग 11:25 बजे कैनारसी में एक येशिवा के आसपास एकत्र हुए थे, अपने इंजन को तेज करता है और फुटपाथ पर चढ़ता है, जैसा कि द न्यू यॉर्क पोस्ट द्वारा रिपोर्ट की गई फ्लैटबश शोमरिम सुरक्षा गश्ती द्वारा प्रदान किए गए वीडियो फुटेज में दिखाया गया है। पीड़ित इमारत के अंदर भागने में सफल रहे और कथित तौर पर हमले में कोई घायल नहीं हुआ।

