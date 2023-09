WATCH: ट्रूडो खालिस्तानी आंतकियों को बचाने में व्यस्त, उधर, कनाडाई स्कूलों में लैंगिक और यौन शिक्षा के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू

ओटावा: एक तरफ जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी आतंकियों को बचाने में जुटे हुए हैं तो वहीं दूसरी तरफ कनाड़ा में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। स्कूलों में लैंगिक और यौन शिक्षा को लेकर कनाडा के कई शहरो में न केवल विरोध देखने को मिल रहा है, बल्कि इसके समर्थन में भी लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इसी प्रकार बुधवार को देश भर में कई और घटनाएं हुईं। शुरुआती विरोध प्रदर्शन "1 मिलियन मार्च फॉर चिल्ड्रन" के बैनर तले आयोजित किए गए थे, समूह की वेबसाइट पर कहा गया था कि इसका इरादा "हमारे बच्चों को शिक्षा और यौन शोषण से बचाना है।"

ओटावा में हजारों की भीड़ लैंगिक और यौन शिक्षा के खिलाफ सड़कों पर दिखाई दी। प्रदर्शनकारियो में स्कूली बच्चे और उनके माता-पिता शामिल थे। वहीं ग्रेटर टोरंटो में विरोध की प्रतिक्रिया में जवाबी विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए, क्वींस पार्क जैसे स्थानों पर समूहों की बैठक हुई, जहां हजारों लोग एकत्र हुए।

टोरंटो की 47 वर्षीय एक महिला को कथित तौर पर विरोध प्रदर्शन के लिए हथियार लाने के आरोप में शहर में गिरफ्तार किया गया था। टोरंटो पुलिस के अनुसार, उन पर एक आरोप हथियार रखने का और एक सार्वजनिक बैठक में भाग लेने के दौरान हथियार ले जाने का आरोप लगाया गया है।

As Trudeau is busy saving terr0rists, Massive protests have flared up in Canada against explicit sexual content in schools and radical gender ideology.



