ब्रिटेनः लिज ट्रस ने ऋषि सुनक को 20927 वोट से हराया, मार्गरेट थैचर और टेरीजा मे के बाद तीसरी महिला प्रधानमंत्री

Highlights कंजरवेटिव पार्टी ने इसकी घोषणा की। लिज ट्रस के कंजरवेटिव पार्टी के नेतृत्व की दौड़ में भारतवंशी सुनक को पछाड़ा। ट्रस को कुल 81326 वोट मिले और सुनक को 60399 मत पड़े।

लंदनः ब्रिटेन की विदेश सचिव लिज ट्रस अपदस्थ बोरिस जॉनसन के स्थान पर नई ब्रिटिश प्रधानमंत्री बनेंगी। उन्होंने प्रतिद्वंद्वी ऋषि सुनक को हराया। विदेश मंत्री लिज ट्रस के कंजरवेटिव पार्टी के नेतृत्व की दौड़ में भारतवंशी सुनक को पछाड़ा। कंजरवेटिव पार्टी ने इसकी घोषणा की।

#WATCH | I'll deliver a bold plan to cut taxes & grow our economy, on the energy crisis & long-term issues on energy supply & National Health Service...& we'll deliver a great victory for the Conservative Party in 2024: UK Foreign Secy Liz Truss after being named as the next PM pic.twitter.com/UnImwyjgVx