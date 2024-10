WATCH Karachi Airport Blast: चीन के 2 श्रमिकों की मौत और 8 घायल, पाकिस्तान के कराची हवाई अड्डे के बाहर विस्फोट, देखें वीडियो

Highlights Karachi Airport Blast: विस्फोट विदेशियों को निशाना बनाकर किया गया था। Karachi Airport Blast: हमले में पाकिस्तानी नागरिक भी घायल हुए हैं। Karachi Airport Blast: कर्मचारी चीन की अरबों डॉलर की उस ‘बेल्ट एंड रोड’ पहल के लिए काम कर रहे हैं।

Karachi Airport Blast:पाकिस्तान में कराची हवाई अड्डे के बाहर रविवार को हुए भीषण विस्फोट में चीन के दो श्रमिकों की मौत हो गई और कम से कम आठ अन्य लोग घायल हो गए। पाकिस्तान और चीन के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पुलिस और प्रांतीय सरकार ने बताया कि पाकिस्तान के सबसे बड़े हवाई अड्डे के बाहर एक टैंकर में विस्फोट हुआ। चीनी दूतावास ने एक बयान जारी कर बताया कि ‘पोर्ट कासिम इलेक्ट्रिक पावर (प्राइवेट) लिमिटेड कंपनी’ के चीनी कर्मचारियों को ले जा रहे काफिले पर देर रात करीब 11 बजे हमला हुआ, जिसमें दो चीनी नागरिक मारे गए और एक अन्य घायल हो गया।

WATCH | Pakistan: An explosion has been reported near Jinnah International Airport in Karachi; 2 Chinese nationals dead and 10 others injured.#Pakistan#Karachi#JinnahInternationalAirport#Video#ViralVideopic.twitter.com/xWMRYP3nyh