Watch:'जन गण मन' गाने के बाद गायिका मैरी मिलबेन ने पीएम मोदी के पैर छूकर लिया आशीर्वाद

Highlights मैरी मिलबेन ने भारत का राष्ट्रगान जन गण मन गाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया कार्यक्रम से पहले कहा था कि वह पीएम मोदी के लिए भारतीय राष्ट्रगान प्रस्तुत करने के लिए "गहरा सम्मान" महसूस कर रही हैं मैरी मिलबेन भारत में राष्ट्रगान जन गण मन और ओम जय जगदीश हरे के गायन के लिए अत्यधिक लोकप्रिय हैं

वाशिंगटन: प्रधानमंत्री की आधिकारिक राजकीय यात्रा के समापन समारोह में अमेरिकी गायिका मैरी मिलबेन ने भारत का राष्ट्रगान जन गण मन गाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। 38 वर्षीय मिलबेन ने वाशिंगटन डीसी में रोनाल्ड रीगन बिल्डिंग और इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर में यूनाइटेड स्टेट्स इंडियन कम्युनिटी फाउंडेशन (यूएसआईसीएफ) द्वारा आयोजित एक निमंत्रण-मात्र कार्यक्रम में भारतीय राष्ट्रगान गाया।

एक प्रमुख अफ्रीकी-अमेरिकी हॉलीवुड अभिनेत्री और गायिका, मैरी मिलबेन भारत में राष्ट्रगान जन गण मन और ओम जय जगदीश हरे के गायन के लिए अत्यधिक लोकप्रिय हैं। कार्यक्रम से पहले, गायिका ने कहा था कि वह प्रधानमंत्री मोदी के लिए भारतीय राष्ट्रगान प्रस्तुत करने के लिए "गहरा सम्मान" महसूस कर रही हैं।

A night I will treasure forever.

Thank you Prime Minister @narendramodi for your kindness and warmth. An honor to sing for you. Thank you @DDNewslive for airing. India and Indian communities across the world, I love you! God bless the #USIndia alliance. #ModiInUS#PMModiUSVisithttps://t.co/FosSOtjL87