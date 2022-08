Video: शादी के लिए मना करने पर पाकिस्तानी लड़की से चटवाए गए जूते, काटे गए बाल-मुंडवा दिए भौहें

Highlights पाकिस्तान के फैसलाबाद में एक लड़की से जबरन जूते चटवाए गए है। लड़की के दोस्त के पिता से शादी नहीं करने पर यह सजा दी गई है। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर छह लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है।

इस्लामाबाद:पाकिस्तान के फैसलाबाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की द्वारा शादी से इन्कार करने पर उसे जूते चाटने के लिए मजबूर किया गया है। बताया जा रहा है कि उस लड़की से उसके दोस्त का पिता शादी करना चाहता था, लेकिन पीड़िता ने जब इस बात से मना से किया तो उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शादी से मना करने पर पीड़िता के बाल काटे गए और उसकी भौहों को भी मुंडवाया गया है। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर छह लोगों को गिरफ्तार किया है।

खबर के मुताबिक, फैसलाबाद में रहने वाली एक लड़की को उसके ही दोस्त के पिता से शादी करने के लिए मजबूर करने का मामला सामने आया है। लड़की ने जब अपने से बहुत बड़े शख्स से शादी करने से इन्कार कर दिया तो उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया है।

In the lawless badlands of Pakistan,India's neighbourhood failed State, a Man from Faisalabad, forced Khadija Mehmood, a girl doing Dentistry to lick shoes for rejecting a marriage proposal in order to feed his ego. Sheikh Danish and associates sexually abused the victim.Contd. pic.twitter.com/nccBkvVRkc