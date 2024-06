Video: सरकारी विधेयक को लेकर इटली की संसद में भड़की हिंसा, सांसदों के बीच हुई जमकर हाथापाई

Highlights एक विधेयक को लेकर इतालवी संसद में चल रही बहस के बीच फैली अराजकता एक सांसद ने अपने सहकर्मी को राष्ट्रीय ध्वज भेंट करने का प्रयास किया, जिससे हाथापाई हो गई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामने आया है

नई दिल्ली: स्थानीय सरकार के विधेयक को लेकर इतालवी संसद में चल रही बहस में तब अराजकता फैल गई जब चर्चा के दौरान एक सांसद ने अपने सहकर्मी को राष्ट्रीय ध्वज भेंट करने का प्रयास किया, जिससे हाथापाई हो गई। इस घटना से सदन में हड़कंप मच गया और सुरक्षाकर्मी बीच-बचाव करने और संबंधित पक्षों को अलग करने के लिए दौड़ पड़े। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामने आया है।

पोलिटिको के अनुसार, 12 जून को स्थानीय सरकार के विधेयक को लेकर इतालवी संसद में गरमागरम बहस जल्द ही अराजक हो गई। इस विवाद ने सत्र को बाधित कर दिया। मीडिया आउटलेट ने खुलासा किया कि लियोनार्डो डोनो, 5 स्टार मूवमेंट के सांसद जो सुधार के सख्त विरोधी थे, मंत्री रॉबर्टो कैल्डेरोली के पास पहुंचे और आक्रामक तरीके से इतालवी झंडा उनकी ओर बढ़ाया।

इस कृत्य ने तत्काल हस्तक्षेप को प्रेरित किया क्योंकि दो क्लर्कों ने आगे के टकराव को रोकने के लिए डोनो को पकड़ लिया। प्रधानमंत्री मेलोनी के गठबंधन से जुड़े लीग और ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टियों के दर्जनों सांसद इस हंगामे में शामिल हो गए। घटना तब और बढ़ गई जब डोनो गिर गए, जिसके बाद उन्हें व्हीलचेयर पर संसदीय चिकित्सा कर्मचारियों द्वारा कक्ष से बाहर निकालना पड़ा।

🚨 Breaking News: A brawl erupted yesterday in the Italian Parliament over a controversial law aiming to expand regional autonomous powers. One legislator was injured and had to be wheeled out in a wheelchair. 🛑💥🦽 #Italy#Parliament#BreakingNewspic.twitter.com/aPOHHA3GoK