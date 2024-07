VIDEO" 'वंदे मातरम...', प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में ऑस्ट्रिया के संगीतकारों ने कुछ इस तरह बांधा समा

Highlights ऑस्ट्रिया के वियना पहुंचते ही पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत खुद चांसलर कार्ल नेहमर पीएम से मिले दूसरी तरफ संगीतकारों ने वाद्य यंत्रों से राष्ट्रीय गीत गाकर मोदी के सामने प्रस्तुति दी

PM Modi in Austria: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीरूस के 2 दिवसीय दौरे के बाद ऑस्ट्रिया भी दो दिन के लिए पहुंचे हैं। हालांकि, इस बीच पीएम मोदी के स्वागत में कई संगीतकार ने एक साथ राष्ट्रीय गीत गाकर समा बांध दिया, इसे देखते हुए प्रधानमंत्री ने सबकी तारीफ की। यह प्रोग्राम वियना के होटल रिट्ज-कार्लटन पहुंचने पर ऑस्ट्रियाई कलाकारों ने उनके स्वागत में वाद्य यंत्रों के साथ गाया।

इस वीडियो को साझा करते पीएम नरेंद्र मोदी ने 'एक्स' पर लिखते हुए कहा, "ऑस्ट्रिया अपनी जीवंत संगीत संस्कृति के लिए जाना जाता है। वंदे मातरम् की इस अद्भुत प्रस्तुति की बदौलत मुझे इसकी एक झलक मिली!"

Austria is known for its vibrant musical culture. I got a glimpse of it thanks to this amazing rendition of Vande Mataram! pic.twitter.com/XMjmQhA06R