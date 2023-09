वीडियो: कनाडा में फिर लगे खालिस्तान के समर्थन में नारे, पीएम मोदी, अमित शाह और जयशंकर को खुलेआम धमकी दी गई

Highlights कनाडा में 10 सितंबर को एक बार फिर खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाए गए भारत विरोधी जनमत संग्रह से जुड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया भारत विरोधी जनमत संग्रह कार्यक्रम की अगुवाई गुरपतवंत पन्नू ने की

नई दिल्ली: कनाडा में 10 सितंबर को एक बार फिर खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाए गए और भारत विरोधी जनमत संग्रह से जुड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये सब उसी दिन हुआ जिस दिन जी-20 सम्मेलन में आए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के सामने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक ऐसी गतिविधियों को लेकर नाराजगी जताई।

कनाडा ने सरे में एक और भारत विरोधी जनमत संग्रह कार्यक्रम की अगुवाई गुरपतवंत पन्नू ने की। पन्नू ने खुले तौर पर भारत के बाल्कनीकरण का आह्वान किया। इतना ही नहीं इस कार्यक्रम में पीएम मोदी, अमित शाह एनएसए अजित डोवाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर को खुलेआम धमकी भी दी गई। खालिस्तान जनमत संग्रह कार्यक्रम 10 सितंबर को सरे, वैंकूवर में गुरु नानक सिंह गुरुद्वारा, में आयोजित किया गया था।

As The Canadian PM @JustinTrudeau is forced to extend his stay in India owing to a technical failure is his aircraft, Canada allows another anti India referendum in Surrey, where Gurpatwant Pannu openly calls for Balkanization of India. Threatens PM @narendramodi, EAM… pic.twitter.com/FehkHGX2xx