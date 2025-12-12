पाकिस्तान के लिए बड़ी शर्मिंदगी ! पीएम शरीफ 40 मिनट तक इंतज़ार करने के बाद पुतिन-एर्दोगन मीटिंग में घुसे, VIDEO

नई दिल्ली:पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज़ शरीफ़ को शुक्रवार को उस समय शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, जब कहा जाता है कि तुर्कमेनिस्तान में 40 मिनट इंतज़ार करने के बाद वे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके तुर्की के समकक्ष रेसेप तैयप एर्दोगन के बीच हो रही मीटिंग में घुस गए। इस घटना का एक वीडियो, जो अब सोशल मीडिया पर खूब शेयर हो रहा है, उसमें शरीफ उस कमरे में जाते हुए दिख रहे हैं जहाँ पुतिन-एर्दोगन की मीटिंग चल रही थी। क्लिप शेयर करते हुए, रूसी ब्रॉडकास्टर आरटी इंडिया ने लिखा: “जिस पल पीएम शरीफ 40 मिनट इंतज़ार करने के बाद पुतिन और एर्दोगन की मीटिंग में घुसे।”

❗️The Moment PM Sharif Gate-crashed Putin's Meeting With Erdogan After Waiting For 40 Mins https://t.co/r4L9XhA9IYpic.twitter.com/shi7YLMgmP — RT_India (@RT_India_news) December 12, 2025

फुटेज में, शरीफ मीटिंग की जगह में घुसने से पहले एक भारी सुरक्षा वाले दरवाज़े से गुज़रते हुए दिख रहे हैं। इससे पहले, आरटी इंडिया ने एक और वीडियो पोस्ट किया था जिसमें पाकिस्तानी नेता एक कुर्सी पर बैठे हुए, टेंशन में और बेचैन दिख रहे थे क्योंकि कहा जा रहा है कि उन्हें राष्ट्रपति पुतिन के साथ अपनी मीटिंग के लिए 40 मिनट से ज़्यादा इंतज़ार कराया गया। आरटी इंडिया ने दूसरी क्लिप शेयर करते हुए लिखा, “पीएम शरीफ ने प्रेसिडेंट पुतिन का 40 मिनट से ज़्यादा इंतज़ार किया, फिर थक गए और रूसी लीडर की एर्दोगन के साथ मीटिंग में घुस गए। वह दस मिनट बाद चले गए।”

❗️🇵🇰 PM Sharif Waited For Over 40 Minutes For President Putin Before Growing Tired And Gate-crashing Russian Leader's Meeting With Erdogan - RT Correspondent



He left ten minutes later. pic.twitter.com/tgUdPHT4eh — RT_India (@RT_India_news) December 12, 2025

यह माना जा रहा है कि यह अनदेखी पुतिन के दो दिन के भारत दौरे के ठीक एक हफ़्ते बाद हुई है, जिसे कई जानकारों ने भारत-रूस रिश्तों में एक अहम पल बताया था। एक बहुत कम होने वाले डिप्लोमैटिक इशारे में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर पुतिन का स्वागत किया था, इस काम को आम तौर पर नई दिल्ली और मॉस्को के बीच मज़बूत स्ट्रेटेजिक रिश्तों की फिर से पुष्टि के तौर पर देखा गया।

Web Title: VIDEO: In a major embarrassment for Pakistan, PM Sharif gate-crashes Putin-Erdogan meeting after waiting for 40 minutes