VIDEO: चीन के सब्जी बाजार में लगी भयंकर आग, 8 लोगों की मौत, 15 घायल

बीजिंग: उत्तरी चीन के एक सब्जी बाजार में शनिवार को भीषण आग लग गई, जिसमें कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट के अनुसार आग लगने से 15 लोग घायल भी हुए हैं। आग सुबह करीब 8:40 बजे (स्थानीय समयानुसार) लिगुआंग बाजार में लगी।

न्यूज18 की रिपोर्ट के अनुसार, कियाओक्सी डिस्ट्रिक्ट पीपुल्स गवर्नमेंट ने कहा, "घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है और फिलहाल उनकी जान को कोई खतरा नहीं है।" यह बाजार बीजिंग के उत्तर-पश्चिम में झांगजियाकौ शहर में स्थित है।

वीडियो में इलाके से आग की लपटें निकलती देखी जा सकती हैं। पूरे इलाके में काले धुएं का गुबार छा गया, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। साथ ही, नुकसान की मात्रा का भी पता लगाया जाना बाकी है।

Eight people are dead and 15 injured after a fire broke out at a vegetable market in Zhangjiakou, northern China, on Saturday morning. The blaze, which started at 8:40 AM, was largely extinguished by noon. The cause of the fire is under investigation. pic.twitter.com/iG6IgIRJIe