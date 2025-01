VIDEO: तुर्की के स्की रिसॉर्ट में आग लगने से 66 लोगों की मौत, जान बचाने के लिए खिड़कियों से कूदे लोग

Highlights आग 12 मंजिला होटल के रेस्तरां में सुबह करीब 3.30 बजे लगी भीषण आग में 66 लोगों की जान चली गई यह घटना उत्तर-पश्चिमी तुर्की के एक लोकप्रिय गंतव्य कार्तलकाया स्की रिसॉर्ट में हुई

Turkish ski resort News: तुर्की के बोलू पहाड़ों में ग्रैंड कार्तल होटल में मंगलवार को लगी भीषण आग में 66 लोगों की जान चली गई, जिससे घबराए हुए कई मेहमानों को आग से बचने के लिए खिड़कियों से कूदना पड़ा। यह घटना उत्तर-पश्चिमी तुर्की के एक लोकप्रिय गंतव्य कार्तलकाया स्की रिसॉर्ट में हुई, जहाँ उस समय 234 मेहमान ठहरे हुए थे।

आग 12 मंजिला होटल के रेस्तरां में सुबह करीब 3.30 बजे लगी, जो तेजी से पूरी इमारत में फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग का कारण धुआं था और होटल का अग्नि पहचान तंत्र काम नहीं कर रहा था। मेहमानों ने ऊपरी मंजिलों से नीचे उतरने के लिए बंधी हुई चादरों की अस्थायी रस्सियों का इस्तेमाल किया, जबकि अन्य लोग आग से बचने के लिए खिड़कियों से कूद गए। बोलू के गवर्नर अब्दुलअजीज आयडिन के अनुसार, दो पीड़ितों की मौत घबराहट में कूदने के कारण हुई।

टेलीविजन फुटेज में होटल की छत और ऊपरी मंजिलें आग की लपटों में घिरी हुई दिखाई दे रही थीं, लकड़ी की जली हुई दीवारें और एक काली हो चुकी लॉबी, जहाँ टूटे हुए कांच और जले हुए फर्नीचर जमीन पर बिखरे पड़े थे। आग से बचकर निकलने वाले स्की प्रशिक्षक नेकमी केपसेटुटन ने कहा कि वह लगभग 20 मेहमानों को बाहर निकालने में कामयाब रहे, लेकिन घने धुएं के कारण कई लोगों के लिए आग से बचने के रास्ते ढूँढ़ना लगभग असंभव हो गया।

स्वास्थ्य मंत्री केमल मेमिसोग्लू ने पुष्टि की कि 51 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। गृह मंत्री अली येरलिकाया ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त करते हुए इसे राष्ट्र के लिए गहरी पीड़ा का क्षण बताया। मेहमानों ने अग्निशमन दल के आने में काफी देरी की सूचना दी, कुछ ने दावा किया कि घटनास्थल पर मदद पहुँचने में लगभग एक घंटा लग गया।

