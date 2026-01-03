वेनेजुएला के निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को करना पड़ेगा अमेरिका में ट्रायल का सामना, दोनों पर तय हुए गंभीर आरोप

वाशिंगटन डीसी: अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पामेला बोंडी ने शुक्रवार (3 जनवरी) को कहा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस पर न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले में आरोप लगाए गए हैं, जिसमें उन पर अमेरिका के खिलाफ ड्रग्स और हथियारों से जुड़े गंभीर अपराधों का आरोप है। X पर एक पोस्ट में, बोंडी ने कहा कि ये आरोप वेनेजुएला के नेतृत्व को कथित नार्को-टेररिज्म गतिविधियों के लिए जवाबदेह ठहराने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

आरोपों का विवरण

बॉन्डी के अनुसार, मादुरो पर कई आरोप हैं, जिनमें नार्को-टेररिज्म साज़िश, कोकीन आयात साज़िश, संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ मशीनगन और विनाशकारी डिवाइस रखने की साज़िश शामिल है। बॉन्डी ने कहा कि जिसे उन्होंने एक सफल मिलिट्री ऑपरेशन बताया, उसके बाद मादुरो और फ्लोरेस दोनों पर अमेरिकी अदालतों में मुकदमा चलाया जाएगा। उन्होंने कहा, "वे जल्द ही अमेरिकी धरती पर अमेरिकी अदालतों में अमेरिकी न्याय के पूरे गुस्से का सामना करेंगे।"

ट्रम्प, अमेरिकी सेना की तारीफ़

अटॉर्नी जनरल ने जवाबदेही के लिए ज़ोर देने के लिए पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को श्रेय दिया और ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए सेना की तारीफ़ की। बॉन्डी ने कहा, "पूरे अमेरिकी DOJ की ओर से, मैं राष्ट्रपति ट्रम्प को अमेरिकी लोगों की ओर से जवाबदेही की मांग करने का साहस दिखाने के लिए धन्यवाद देना चाहती हूं," और कहा, "हमारे बहादुर सैनिकों को बहुत-बहुत धन्यवाद जिन्होंने इन दो कथित अंतरराष्ट्रीय नार्को तस्करों को पकड़ने के लिए यह अविश्वसनीय और बहुत सफल मिशन चलाया।"

अमेरिका ने वेनेजुएला पर बड़े पैमाने पर हमला किया

अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि अमेरिका ने शनिवार तड़के वेनेजुएला पर "बड़े पैमाने पर हमला" किया, जिसमें राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को पकड़ लिया गया और उन्हें देश से बाहर ले जाया गया। यह एक नाटकीय रात भर का सैन्य अभियान था जिसकी घोषणा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर की थी।

ट्रंप ने हमले के घंटों बाद इस कार्रवाई का खुलासा किया, इसे अमेरिकी कानून प्रवर्तन के साथ एक संयुक्त अभियान बताया। उन्होंने कहा कि और जानकारी बाद में दी जाएगी और दिन में बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा की।

कानूनी अधिकार स्पष्ट नहीं

अमेरिकी हमले का कानूनी आधार - और क्या ट्रंप ने पहले कांग्रेस से सलाह ली थी - यह तुरंत स्पष्ट नहीं है। इस अभूतपूर्व कार्रवाई, जिसमें एक मौजूदा राष्ट्राध्यक्ष को हटा दिया गया, ने ठीक 36 साल पहले 1990 में पनामा पर अमेरिकी आक्रमण की याद दिला दी, जिसके कारण नेता मैनुअल एंटोनियो नोरिएगा को पकड़ा गया था।

ट्रम्प ने ऑपरेशन की घोषणा की

ट्रम्प ने सुबह 4:30 बजे ET (0930 GMT) के कुछ ही समय बाद ट्रुथ सोशल पर इस घटना की घोषणा करते हुए कहा कि मादुरो और उनकी पत्नी को "पकड़ लिया गया है और देश से बाहर भेज दिया गया है।" ट्रम्प ने लिखा, "यह ऑपरेशन अमेरिकी कानून प्रवर्तन के साथ मिलकर किया गया था," और कहा कि यह हमला "सफलतापूर्वक" किया गया था।

काराकास में धमाकों की खबर

शनिवार तड़के काराकास में कम से कम सात धमाकों की खबर मिली, जिससे लोग सड़कों पर भागने लगे। यह हमला 30 मिनट से भी कम समय तक चला, और यह तुरंत साफ नहीं हो पाया कि इसमें कोई हताहत हुआ है या नहीं।

अमेरिकी अधिकारी: 'तानाशाह चला गया'

अमेरिकी उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडौ ने मादुरो की गिरफ्तारी को "वेनेजुएला के लिए एक नई सुबह" बताया, और कहा कि "तानाशाह चला गया है।" विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने पहले के बयानों को फिर से पोस्ट किया जिसमें मादुरो की वैधता पर सवाल उठाया गया था, जबकि सीनेटर माइक ली ने कहा कि रुबियो ने उन्हें बताया कि मादुरो को अमेरिकी कर्मियों द्वारा गिरफ्तार किया गया है ताकि अमेरिका में उन पर मुकदमा चलाया जा सके।

वेनेजुएला ने जीवित होने का सबूत मांगा

वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज ने कहा कि सरकार को मादुरो और फ्लोरेस के ठिकाने के बारे में नहीं पता है और उन्होंने उनके जीवित होने का सबूत मांगा है। रोड्रिग्ज ने कहा, "हम जीवित होने का सबूत मांगते हैं।"

विपक्ष ने टिप्पणी करने से इनकार किया

वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो के प्रवक्ताओं ने अमेरिकी ऑपरेशन पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। मचाडो को आखिरी बार पिछले महीने सार्वजनिक रूप से देखा गया था, जब वह लगभग एक साल तक छिपे रहने के बाद नॉर्वे गई थीं, जहां उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला था।



