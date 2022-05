अमेरिका: कोविड-19 टीका नहीं लगवाने वाले तीन कैडेट को शामिल करने से वायुसेना ने इनकार किया, केवल ग्रेजुएट की डिग्री मिलेगी

By भाषा | Published: May 22, 2022 10:25 AM

अमेरिकी वायु सेना अकादमी के प्रवक्ता डीन मिलर ने कहा कि चौथे एक और कैडेट जिसने करीब एक सप्ताह पहले संक्रमण रोधी टीके की खुराक लेने से इनकार किया था, उसने टीका लगवाने के लिए हामी भर दी है, इसलिए अब वह स्नातक पूरा करके वायु सेना का अधिकारी बनेगा।

अमेरिका: कोविड-19 टीका नहीं लगवाने वाले तीन कैडेट को शामिल करने से वायुसेना ने इनकार किया, केवल ग्रेजुएट की डिग्री मिलेगी