अमेरिका के जॉर्जिया राज्य ने अक्टूबर माह को 'हिंदू विरासत माह' घोषित किया, जानें वजह

Highlights जॉर्जिया ने अक्टूबर महीने को 'हिंदू विरासत माह' (एचएचएम) के रूप में घोषित किया अक्टूबर हिंदुओं की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान का जश्न मनाने के लिए एक महत्वपूर्ण महीना है उत्तरी अमेरिका के हिंदुओं के गठबंधन (CoHNA ) ने राज्पपाल को किया धन्यवाद

Hindu Heritage Month: अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने गुरुवार, 31 अगस्त को हिंदू-अमेरिकी अनुभव और संस्कृति को मनाने के साथ-साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में हिंदू समुदाय के योगदान पर जोर देने के लिए अक्टूबर महीने को 'हिंदू विरासत माह' (एचएचएम) के रूप में घोषित किया। अक्टूबर हिंदुओं की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान का जश्न मनाने के लिए एक महत्वपूर्ण महीना है क्योंकि यह महात्मा गांधी का जन्म महीना है और इस महीने में नवरात्रि और दिवाली जैसी प्रमुख हिंदू छुट्टियां मनाई जाती हैं।

उत्तरी अमेरिका के हिंदुओं के गठबंधन (CoHNA ) ने एक्स, पूर्व में ट्विटर पर घोषणा की कि जॉर्जियाई गवर्नर ब्रायन केम्प ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह के रूप में घोषित किया है। गठबंधन ने हस्ताक्षरित घोषणा को साझा करते हुए लिखा, "राज्यपाल को हमारा धन्यवाद।" कॉलिशन ऑफ हिंदूज ऑफ नॉर्थ अमेरिका (CoHNA) के अनुसार, यह पहल "जॉर्जिया पीएसी के हिंदुओं के हमारे दोस्तों के अथक समर्पण" से संभव हुई।

#BREAKING: Georgia proclaims October as Hindu Heritage month. Our thanks to Governor @BrianKempGA for this recognition. This was made possible by the untiring dedication of our friends at the Hindus of Georgia PAC. Hinduism has contributed greatly to the cultural milieu of… pic.twitter.com/Rh18yYqGII