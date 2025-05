INDW vs SLW: भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका को 97 रनों से हराकर जीती त्रिकोणीय सीरीज, मंधाना का शतकीय पारी, स्नेह राणा ने झटके 4 विकेट

Highlights मंधाना ने 101 गेंदों पर 116 रन की शानदार पारी खेली जबकि स्नेह राणा (4/38) और अमनजोत कौर (3/54) ने कमाल की गेंदबाजी की जिसकी वजह से भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका को 97 रन से शिकस्त दी

INDW vs SLW: भारत ने तीन देशों की महिला एकदिवसीय श्रृंखला के फाइनल में रविवार को यहां श्रीलंका को 97 रन से शिकस्त दी। स्मृति मंधाना ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को सात विकेट पर 342 रन का मजबूत स्कोर बनाने में मदद की, लेकिन गेंदबाजों ने श्रीलंका को 245 रन पर ढेर कर दिया। स्नेह राणा (4/38) और अमनजोत कौर (3/54) ने टीम को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। कप्तान चमारी अथापथु (66 गेंदों पर 51 रन) और नीलाक्षिका सिल्वा (58 गेंदों पर 48 रन) ने मेजबान टीम के लिए अहम योगदान दिया।

इससे पहले, उमस भरी परिस्थितियों में ऐंठन से जूझते हुए बाएं हाथ की बल्लेबाज मंधाना, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत के पिछले मैच में अर्धशतक लगाकर फॉर्म में वापसी की थी, ने 101 गेंदों पर 116 रन की शानदार पारी खेली और कप्तान हरमनप्रीत कौर के बल्लेबाजी करने के फैसले के बाद भारत के विशाल स्कोर की नींव रखी।

Victory by 9⃣7⃣ runs in the Final 🙌



Congratulations to #TeamIndia as they beat Sri Lanka to win the #WomensTriNationSeries2025 👏👏



Scorecard ▶️ https://t.co/rVyie6SUw9#INDvSLpic.twitter.com/U1YCGD9Uw3