Operation Sindoor: 9 आतंकी ठिकानों पर 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए, भारतीय सशस्त्र बलों ने आतंकी शिविरों और अन्य ठिकानों की तस्वीरें जारी कीं

Highlights ऑपरेशन सिंदूर में 7 से 10 मई के बीच पाकिस्तानी सेना ने 35 से 40 कर्मियों को खोया भारतीय सशस्त्र बलों ने नष्ट किये गये आतंकी शिविरों और अन्य ठिकानों की तस्वीरें जारी कीं नौ आतंकी ठिकानों पर हमलों में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए

नई दिल्ली: सशस्त्र बलों ने रविवार शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और आधिकारिक तौर पर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान और पीओके में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। यह पहलगाम आतंकवादी हमले के खिलाफ भारत की प्रतिक्रिया थी जिसमें 25 भारतीय और 1 नेपाली नागरिक मारे गए थे।

मीडिया को जानकारी देते हुए डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा, "ऑपरेशन सिंदूर की संकल्पना आतंकवाद के अपराधियों और योजनाकारों को दंडित करने और उनके आतंकी ढांचे को नष्ट करने के स्पष्ट सैन्य उद्देश्य से की गई थी। मैं यहां यह नहीं कह रहा हूं कि भारत का दृढ़ संकल्प और आतंकवाद के प्रति उसकी असहिष्णुता अक्सर व्यक्त की जाती है।"

