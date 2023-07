अमेरिका ने वित्त वर्ष 2024 में एच-1बी वीजा के लिए दूसरे लॉटरी दौर की घोषणा की, जानें इसके बारे में सबकुछ

Highlights USCIS ने वित्तीय वर्ष 2024 के लिए अत्यधिक प्रतिष्ठित एच-1B वीजा के लिए लॉटरी चयन के दूसरे दौर की घोषणा की यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अवसर तलाश रहे अधिक पेशेवरों के लिए अच्छी खबर है

US Citizenship and Immigration Services: अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (USCIS) ने वित्तीय वर्ष 2024 के लिए अत्यधिक प्रतिष्ठित एच-1B वीजा के लिए लॉटरी चयन के दूसरे दौर की घोषणा की है। यह निर्णय तब आया जब यूएससीआईएस ने वर्ष के लिए संख्यात्मक आवंटन को पूरा करने के लिए "अतिरिक्त पंजीकरण" की आवश्यकता का पता लगाया। इस कदम से संयुक्त राज्य अमेरिका में अवसर तलाश रहे अधिक पेशेवरों के लिए अच्छी खबर हो सकती है।

एच-1बी वीजा एक गैर-आप्रवासी वीजा है जो अमेरिकी कंपनियों को सैद्धांतिक या तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता वाले विशेष व्यवसायों में विदेशी श्रमिकों को नियुक्त करने की अनुमति देता है। प्रौद्योगिकी दिग्गज, विशेष रूप से, हर साल भारत और चीन जैसे देशों से हजारों कुशल कर्मचारियों को लाने के लिए इन वीजा पर भरोसा करते हैं।

🔥🔥🔥It's official! This morning, @USCIS confirmed that they will be conducting a second-round selection for the #H1B visa lottery for the fiscal year 2024🚀 Stay tuned and best of luck everyone🍀🍀🍀 #H1Blotterypic.twitter.com/6ZvGeuOV0D