ब्रिटेन लॉन्च करेगा अपना आधार कार्ड? प्रधानमंत्री कीर स्टारर ने इंफोसिस के नंदन नीलेकणि से बात की

नई दिल्ली: ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, जो नई दिल्ली के साथ व्यापार पर चर्चा करने के लिए भारत आए हैं, ने बुधवार को इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणि से मुलाकात की। नीलेकणि देश के अपने डिजिटल विशिष्ट पहचान कार्यक्रम, आधार के प्रमुख वास्तुकार हैं।

ब्रिटिश सरकार द्वारा इसी तरह का राष्ट्रीय पहचान पत्र लागू करने के प्रयासों के बीच स्टारमर और नीलेकणि की यह मुलाकात हुई। विश्व नेता ने इंफोसिस के सह-संस्थापक से ब्रिटेन में आधार जैसी प्रणाली लागू करने के लिए मार्गदर्शन मांगा।

नंदन नीलेकणी को 2009 में आधार कार्ड की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है, जो अब लगभग सभी भारतीयों को जारी किया जा चुका है और भारतीय पहचान का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है।

स्टारमर के प्रवक्ता डेव पेरेस के अनुसार, जिन्होंने बुधवार को मुंबई में पत्रकारों से बात की, ब्रिटिश प्रधानमंत्री "उनसे सुनना चाहते थे" क्योंकि उनकी सरकार एक ऐसा ही पहचान पत्र जारी करना चाहती है।

ब्रिटेन को आधार क्यों चाहिए?

मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए, कीर स्टारमर ने कहा कि उनके द्वारा प्रस्तावित स्मार्टफोन-आधारित पहचान पत्र "इस तथ्य का समाधान सुनिश्चित करेगा कि बहुत से लोग इस देश में अवैध रूप से काम करने आ सकते हैं।"

स्टारमर ने कहा कि प्रवासियों के लिए काम करने के अपने अधिकार को साबित करने के लिए आधार की तरह ही डिजिटल पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि सरकार को अन्य लोगों को भी इसका इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि "यह एक अच्छा पासपोर्ट होगा।"

उन्होंने कहा, "मुझे नहीं पता कि आपमें से कितने लोगों को अपने बच्चों का स्कूल में दाखिला कराने, या इसके लिए आवेदन करने या उसके लिए आवेदन करने के लिए नीचे की दराज में तीन बिल ढूँढ़ने पड़े होंगे।" उन्होंने कई संस्थानों में किसी व्यक्ति की पहचान की जाँच उसके उपयोगिता बिलों से करने की एक प्रणाली का ज़िक्र किया। "मुझे लगता है कि हमें इससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है।"

समान, लेकिन बिल्कुल वैसा नहीं

कीर स्टारमर ने मुंबई जाते समय पत्रकारों से बात की और भारत के आधार पारिस्थितिकी तंत्र की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि हम एक महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हम एक ऐसे देश, भारत, जा रहे हैं जहाँ पहले से ही पहचान पत्र प्रणाली लागू है और इसे बड़ी सफलता मिली है। इसलिए मेरी एक बैठक पहचान पत्र के बारे में होगी, उसी से संबंधित।"

भारत में आधार का इस्तेमाल कहीं ज़्यादा व्यापक रूप से किया जाता है, जहाँ लोगों का बायोमेट्रिक डेटा यूआईडीएआई द्वारा संग्रहीत किया जाता है। गार्जियन की एक रिपोर्ट के अनुसार, ब्रिटेन इसकी नकल करने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि इसके इस्तेमाल और कार्यान्वयन के तरीके की जाँच करने की कोशिश कर रहा है।

यह विचार, जिसे पहली बार 2000 के दशक में सामने लाया गया था और जिसे अस्वीकार कर दिया गया था, सभी राजनीतिक दलों के बीच अलोकप्रिय है क्योंकि उनका मानना ​​है कि इससे सरकार को लोगों के समय बिताने के स्थानों पर नियंत्रण करने, उनकी गतिविधियों से संबंधित मूल्यवान डेटा एकत्र करने, या कमज़ोर लोगों को बाहर करने की अनुमति मिल जाएगी।

