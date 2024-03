ब्रिटेन ने लॉन्च किया देश का पहला 'ड्रैगनफायर', 1 किलोमीटर दूर सिक्के को भी नेस्तनाबूद करने में सक्षम

Highlights यूके ने लॉन्च किया देश का पहला 'ड्रैगनफायर' इस तरह की मारक क्षमता वाले हाई पॉवर ड्रोन आसमान को पार करने में सक्षम है हथियार में मिसाइल की जगह लेने जा रहा है और बहुत आसानी से ड्रोन को मार गिराने में सफल

नई दिल्ली:ब्रिटेन रक्षा मंत्री ने सोमवार को वीडियो रिलीज करके देश की पहली लेजर हथियार को टेस्ट किया। इसका नाम ड्रेगन फायर दिया, इस तरह की मारक क्षमता वाले हाई पॉवर ड्रोन आसमान को पार करने में सक्षम है। इस बात की जानकारी बीबीसी ने दी है। रक्षा मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि कम कीमत वाले इस हथियार में मिसाइल की जगह लेने जा रहा है और बहुत आसानी से ड्रोन को मार गिराने में सफल है। उन्होंने अपने बयान में ये भी बताया कि सिक्के जैसे चीजों को एक किलोमीटर दूर से पहचान करते हुए नेस्तनाबूद कर सकता है।

