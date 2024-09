Typhoon Yagi in Vietnam: स्टील ब्रिज पर चल रहा था ट्रक, अचानक हुआ कुछ ऐसा; वीडियो देख दंग रह गए लोग

Highlights वियतनाम में नदी में समाया ब्रिज ब्रिज के साथ ट्रक गिरा नदी में शक्तिशाली तूफान यागी ने वियतनाम में तबाही मचा दी

Typhoon Yagi in Vietnam: एशियाई देश वियनताम में इस साल भयंकर तूफान आया है। उत्तरी वियतनाम में तूफान 'यागी' के आने से तबाही मच गई है जिसमें दर्जनों लोगों की जान चली गई। वहीं, देश के कई ब्रिज, सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई है। वियतनाम में यागी के आने के बाद भारी बारिश के कारण एक ब्रिज भरभरा कर गिर गया जिसका वीडियो सामने आया है। डरा देने वाले वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में नदी के ऊपर बना स्टील ब्रिज देखते ही देखते नदी में समा जाता है लेकिन दिल दहला देने वाली घटना तब हुई जब पुल पर एक ट्रक इसकी चपेट में आ गया। ब्रिज के साथ ट्रक सीधा नदी में समा गया। जिससे पीछे मौजूद वाहन चालक सहम गए।

वीडियो में वियतनाम में एक पुल के ढह जाने के बाद कथित तौर पर एक ट्रक नदी में गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। कार में लगे डैश-कैम पर कैद हुए वीडियो में वह क्षण दिखाया गया है जब तूफान यागी के कारण हुई भारी बारिश के बाद वियतनाम में एक पुल ढह जाने के कारण एक ट्रक नदी में गिर गया।

Dramatic Dash-cam video captures the moment a truck plunged into a river after a bridge collapsed in #Vietnam after heavy rains caused by #TyphoonYagi. pic.twitter.com/SXfEQQG2O0