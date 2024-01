जापान में शक्तिशाली भूकंप के बाद उठीं सुनामी लहरें, सामने आए खौफनाक वीडियो

Highlights सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए, जिनमें जापान के निगाटा और इशिकावा प्रान्तों में सुनामी लहरें दिखाई दे रही हैं एक वीडियो में इशिकावा प्रान्त में समुद्र की दीवार पर लहरें टूटती हुई दिखाई दे रही हैं एक अन्य वीडियो में निगाटा प्रान्त में एक शक्तिशाली लहर को एक कार से टकराते हुए दिखाया गया है

टोक्यो: जापान में आए 7.5 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के बाद मध्य जापान के तटीय इलाकों में तेज सुनामी लहरें उठीं। सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए, जिनमें जापान के निगाटा और इशिकावा प्रान्तों में सुनामी लहरें दिखाई दे रही हैं। जापान में 4.0 तीव्रता से अधिक के कम से कम 21 भूकंप आए जिसके बाद देश ने सुनामी की चेतावनी जारी की।

जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार, स्थानीय समयानुसार शाम 4:21 बजे इशिकावा प्रान्त में वाजिमा बंदरगाह पर 1.2 मीटर (चार फीट) ऊंची लहरें टकराईं। 80 सेमी की लहरें शाम 4:35 बजे के आसपास टोयामा प्रान्त तक पहुँचीं और 40 मीटर की लहरें स्थानीय समयानुसार शाम 4:36 बजे काशीवाजाकी, निगाटा प्रान्त तक भी पहुँचीं। यह स्थानीय समयानुसार शाम 4:10 बजे निगाटा के साडो द्वीप पर भी पहुंच गया।

एक वीडियो में इशिकावा प्रान्त में समुद्र की दीवार पर लहरें टूटती हुई दिखाई दे रही हैं। एक अन्य वीडियो में निगाटा प्रान्त में एक शक्तिशाली लहर को एक कार से टकराते हुए दिखाया गया है।

BREAKING: Waves recorded breaking over the seawall in Ishikawa prefecture amid Tsunami warning in Japan



pic.twitter.com/nuPE4Zunel