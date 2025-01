Trump Oath Ceremony: शपथ ग्रहण समारोह?, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप!, देखें वीडियो

Highlights सोमवार को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। दूसरा कार्यकाल होगा, जिसमें वह अमेरिकी संस्थाओं को नया रूप देने वाले हैं। ट्रंप के प्रार्थना के लिए सेंट जोंस एपिस्कोपल चर्च पहुंचने के साथ ही शुरू हो गया।

Trump Oath Ceremony: डोनाल्ड ट्रम्प सोमवार, 20 जनवरी, 2025 को पद की शपथ ली। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में उनके दूसरे कार्यकाल की शुरुआत हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप पिछले साल नवंबर में हुए चुनाव में जीत हासिल करने के बाद सोमवार को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। इस शीर्ष पद यह उनका दूसरा कार्यकाल होगा, जिसमें वह अमेरिकी संस्थाओं को नया रूप देने वाले हैं। भीषण सर्दी के कारण ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह अब बंद जगह पर आयोजित किया गया है, जो पूर्वी मानक समयानुसार दोपहर के समय आरंभ होगा।

#WATCH | President-elect #DonaldTrump arrives in US Capitol Rotunda room, Washington DC for his inauguration as the 47th US President



(Source - US Network Pool via Reuters) pic.twitter.com/OEJg8qH9zS — ANI (@ANI) January 20, 2025

#WATCH | President-elect #DonaldTrump, Vice President-elect #JDVance and outgoing President Joe Biden, outgoing Vice President Kamala Harris at US Capitol Rotunda for the inauguration of the 47th US President



(Source - US Network Pool via Reuters) pic.twitter.com/3bX9FV8Mo4— ANI (@ANI) January 20, 2025

लेकिन जश्न ट्रंप के प्रार्थना के लिए सेंट जोंस एपिस्कोपल चर्च पहुंचने के साथ ही शुरू हो गया। शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ी ताजा जानकारी इस प्रकार है: ट्रंप परिवार व्हाइट हाउस पहुंचा, जहां बाइडन के परिवार ने लाल कालीन पर उनका स्वागत किया। एक दूसरे का अभिवादन करने और फोटो खिंचवाने के बाद उन्होंने चाय और कॉफी का लुत्फ लेते हुए निजी तौर पर बातचीत की।

#WATCH | Washington DC | President-elect #DonaldTrump accompanied by outgoing president Joe Biden arrives at Capitol Hill, for his inauguration as the 47th US President



(Source - US Network Pool via Reuters) pic.twitter.com/QdwHTbZj5z — ANI (@ANI) January 20, 2025

VIDEO | US President-elect Donald Trump's children Donald Trump Jr., Ivanka Trump, Barron Trump, Tiffany Trump and Eric Trump arrive at the US Capitol for the inauguration ceremony.



(Source: Third Party)



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/FUfb3CwokD— Press Trust of India (@PTI_News) January 20, 2025

VIDEO | Members of the US Supreme Court arrive at the US Capitol for the inauguration ceremony of President-elect Donald Trump.



(Source: Third Party)



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/q4QFh7wSWS— Press Trust of India (@PTI_News) January 20, 2025

ट्रंप के कार से उतरने के बाद बाइडन ने उनसे कहा, “एक बार फिर आपका स्वागत है।” बाइडन ट्रंप का हाथ पकड़कर उन्हें अंदर ले गए। बाइडन ने ट्रंप का व्हाइट हाउस में स्वागत करके सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण की परंपराओं को बहाल किया। इससे पहले 2021 में बाइडन के शपथ ग्रहण समारोह में उस समय निवर्तमान राष्ट्रपति ट्रंप शामिल नहीं हुए थे।

VIDEO | Former US President Barack Obama (@BarackObama) arrives at the US Capitol for the inauguration ceremony of President-elect Donald Trump.



(Source: Third Party)



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/GuJSDWHJ6e — Press Trust of India (@PTI_News) January 20, 2025

VIDEO | Incoming Cabinet of the United States arrives at US Capitol in Washington DC for President-elect Donald Trump's inauguration ceremony.



(Source: Third Party) pic.twitter.com/bt4N7reV2l— Press Trust of India (@PTI_News) January 20, 2025

ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के बाद नेशनल स्टेच्युअरी हॉल में दोपहर भोज का आयोजन किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उनके परिवार, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, कैबिनेट सदस्य और संसद सदस्यों समेत 200 अतिथि शामिल होंगे।

VIDEO | Washington, DC: Outgoing US President Joe Biden (@JoeBiden) and President-elect Donald Trump (@realDonaldTrump) arrive at the US Capitol.



(Source: Third Party)



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/jq2N92tMyv — Press Trust of India (@PTI_News) January 20, 2025

VIDEO | Former US President George W Bush arrives at the US Capitol for the inauguration ceremony of President-elect Donald Trump.



(Source: Third Party)



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/8Dyd9m6zi3— Press Trust of India (@PTI_News) January 20, 2025

VIDEO | Washington, DC: Outgoing US President Joe Biden (@JoeBiden) and President-elect Donald Trump (@realDonaldTrump) leave from White House.



(Source: Third Party)



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/nKG4lx3SnR— Press Trust of India (@PTI_News) January 20, 2025

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सोमवार को कहा कि वह अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करके सम्मानित महसूस कर रहे हैं। ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालेंगे।

Australian Minister for Foreign Affairs, Senator Penny Wong tweets, "Australia is one of the few foreign governments invited to attend the US Presidential inauguration, which reflects the steadfast alliance between our nations. My visit to DC was also an opportunity to meet with… pic.twitter.com/PZMGazgi4H — ANI (@ANI) January 20, 2025

VIDEO | Washington, DC: Outgoing US First Lady Jill Biden and Incoming Melania Trump leave from White House.



(Source: Third Party)



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/MCWwkdIfue— Press Trust of India (@PTI_News) January 20, 2025

जयशंकर ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, "आज वाशिंगटन डीसी में अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में विदेश मंत्री, और प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करके सम्मानित महसूस कर रहा हूं।" उन्होंने कहा, "शपथ ग्रहण समारोह से पहले आज सुबह सेंट जॉन्स चर्च में हुई प्रार्थना में शामिल हुआ।”

Web Title: Trump Oath Ceremony live updates Donald Trump’s Inauguration 2025 Speech date, time, how to watch live streaming all you need to know see watch video