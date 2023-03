तोशाखाना मामला: अदालत में पेश होने के लिए इस्लामाबाद रवाना हुए इमरान खान, कहा- मुझे गिरफ्तार करने का पूरा इंतजाम कर रखा है, देखें

Highlights इस्लामाबाद की एक स्थानीय अदालत ने तोशाखाना मामले में शनिवार को सुनवाई बहाल करेगी। कानून प्रवर्तन कर्मियों की खान को गिरफ्तार करने की कोशिशें अभी तक नाकाम रही हैं। इमरान निर्वाचन आयोग द्वारा दायर शिकायत से जुड़ी कार्यवाही में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पेश होंगे।

इस्लामाबादः इस्लामाबाद की एक स्थानीय अदालत पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना मामले में शनिवार को सुनवाई बहाल करेगी। इससे पहले हुई सुनवाइयों में पेश नहीं होने पर कानून प्रवर्तन कर्मियों की खान को गिरफ्तार करने की कोशिशें अभी तक नाकाम रही हैं।

अदालत निकलने से पहले इमरान खान ने एक वीडियो संदेश में पाकिस्तान के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इन्होंने मुझे गिरफ्तार करने का पूरा इंतेजाम कर रखा है। इनकी बदनीयती सामने आ चुकी है। मैं इस्लामाबाद की अदालत में पहले भी जा रहा था लेकिन इन्होंने मेरे घर के उपर हमला किया। उनका मकसद मुझे अदालत में पेश करना नहीं था, मकसद मुझे इस्लामबाद की जेल में डालना था। यह लंदन प्लान का हिस्सा है। ये नवाज शरीफ की मांग है कि इमरान खान को जेल में डालो ताकि चुनाव में हिस्सा ना ले सके।

Exclusive message from Chairman Imran Khan after noticing ill intentions of imported regime! #چلو_چلو_اسلام_آباد_چلوpic.twitter.com/8gDtrfS7z9