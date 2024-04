Toshakhana case: इमरान खान को बड़ी राहत, तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में पूर्व प्रधानमंत्री और बुशरा बीबी को सुनाई गई 14 साल कारावास की सजा निलंबित

Highlights उपहारों के बारे में जानकारी "जानबूझकर छिपाई" है। 2018 से 2022 तक अपने कार्यकाल के दौरान प्राप्त हुआ था। उपहार बेचने के लिए तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई थी।

Pakistan Imran Khan: इमरान खान को बड़ी राहत मिली है। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की 14 साल की जेल की सजा को निलंबित कर दिया। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक ने कहा कि सजा के खिलाफ अपील की सुनवाई ईद की छुट्टियों के बाद तय की जाएगी। इमरान खान और उनकी पत्नी को इस साल की शुरुआत में जनवरी में इस्लामाबाद की एक भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने तोशाखाना मामले में 14 साल जेल की सजा सुनाई थी।

A Pakistani high court suspends 14-year jail term of jailed former premier Imran Khan and his wife in Toshakhana corruption case